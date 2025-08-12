Zum Inhalt springenBarrierefrei
Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Rückfall

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 12.08.2025
Rückfall

Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Folge 3: Rückfall

26 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12

Der Westside Ripper hat wieder zugeschlagen; Ava ist davon überzeugt, dass es sich um Matt handelt. Um Beweise zu sammeln, installiert sie eine Überwachungskamera bei Tory und Matt. Als Matt sich eines Nachts herausschleicht, folgen Nate und Ava ihm, werden dabei jedoch von Matt erwischt. Kurz darauf melden die Nachrichten, dass der Westside Ripper erneut getötet hat, doch Matt kann es nicht gewesen sein, wie Ava auf den Bildern der Kamera sehen kann.

