ProSiebenStaffel 2Folge 7vom 26.08.2025
26 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12

Es stellt sich heraus, dass Drew/Olivia Matts Ex-Frau ist. Kurz vor Torys und Matts Hochzeit taucht sie bei Ava und Nathan auf und bedroht die vier mit einer Waffe. Tory bringt sie in Notwehr um. Ava gelingt es, die Hochzeitsgäste loszuwerden, und als alle weg sind, heiraten Matt und Tory trotzdem. Ava sieht indes ein, dass sie nicht länger "Mordhäschen" sein kann. Als der Filter auf TikTok kurz nicht richtig funktioniert, sehen alle Follower ihr Gesicht ...

