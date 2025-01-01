Channing Tatum - Yosemite National ParkJetzt kostenlos streamen
Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 3: Channing Tatum - Yosemite National Park
39 Min.Ab 12
Bear Grylls und Channing Tatum begeben sich in die Wildnis des Yosemite Nationalparks. Zwei Tage lang kämpfen sich die beiden durch unwegsames Terrain. Der Schauspieler stellt sich dabei jeder Herausforderung und will dem Outdoor-Profi in nichts nachstehen.
