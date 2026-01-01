Becoming Elizabeth
1 StaffelAb 12
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Becoming Elizabeth
Nach dem Tod König Heinrichs VIII. versinkt England im Machtkampf. Sein neunjähriger Sohn Edward besteigt unter der Vormundschaft seines Onkels, Edmund Seymour, den Thron, doch Intrigen von allen Seiten bedrohen das Reich. Die drei Halbgeschwister Edward, Mary und die junge Elizabeth Tudor geraten ins Netz rivalisierender Adelsfamilien und europäischer Mächte. Als Spielball der Politik kämpft Elizabeth ums Überleben - und wächst dabei zur selbstbewussten Thronanwärterin heran.
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