SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2
Folge 2: Du kannst den Vogel nicht davon abhalten, über deinen Kopf zu fliegen

53 Min.Ab 12

Am Hof eskaliert der Glaubenskonflikt zwischen dem protestantischen König Edward und seiner streng katholischen Schwester Mary. Edwards Forderung, sie solle zum Protestantismus übertreten, trifft Mary tief - ihre religiöse Überzeugung steht auf dem Spiel. Enttäuscht beschließt sie, sich aufs Land zurückzuziehen und möchte Elizabeth als Fürsprecherin für sich gewinnen. Wird Elizabeth ihrer Schwester folgen oder bleibt sie an der Seite ihres Bruders?

