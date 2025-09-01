Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4
56 Min.Ab 12

Nach ihrer Entlassung aus dem Haushalt von Catherine und Thomas wird Elizabeth bei Kats Schwager Antony Denny untergebracht. Umgeben von Fremden und geplagt von der Angst, dass ihre Geheimnisse aus Chelsea Place bekannt werden, fühlt sie sich zunehmend isoliert. Derweil geben sich Catherine und Thomas am Hof und gegenüber dem König betont einig, ohne zu ahnen, welch schicksalhafte Wendung das Leben für sie bereithält ...

