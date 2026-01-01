Zum Inhalt springenBarrierefrei
Becoming Elizabeth

Lachen, lügen, schmeicheln, sich stellen

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 7
Lachen, lügen, schmeicheln, sich stellen

Lachen, lügen, schmeicheln, sich stellenJetzt ohne Werbung streamen

Becoming Elizabeth

Folge 7: Lachen, lügen, schmeicheln, sich stellen

52 Min.
Ab 12

Mit dem Machtwechsel an der Spitze des Reiches und einem neuen Lordprotektor beginnt für Edward eine neue Phase der Unabhängigkeit. Ohne den Einfluss Somersets verfolgt er seine protestantischen Reformpläne mit wachsender Entschlossenheit und strategischem Ehrgeiz. Auch seine Schwestern werden Teil seiner politischen Strategie: Durch klug arrangierte Ehen sollen sie Englands Macht stärken und neue Bündnisse sichern.

Becoming Elizabeth
SAT.1 emotions
Becoming Elizabeth

Becoming Elizabeth

