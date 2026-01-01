Lachen, lügen, schmeicheln, sich stellenJetzt ohne Werbung streamen
Becoming Elizabeth
Folge 7: Lachen, lügen, schmeicheln, sich stellen
52 Min.Ab 12
Mit dem Machtwechsel an der Spitze des Reiches und einem neuen Lordprotektor beginnt für Edward eine neue Phase der Unabhängigkeit. Ohne den Einfluss Somersets verfolgt er seine protestantischen Reformpläne mit wachsender Entschlossenheit und strategischem Ehrgeiz. Auch seine Schwestern werden Teil seiner politischen Strategie: Durch klug arrangierte Ehen sollen sie Englands Macht stärken und neue Bündnisse sichern.
