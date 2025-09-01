Zum Tod müssen wir uns bückenJetzt ohne Werbung streamen
Becoming Elizabeth
Folge 8: Zum Tod müssen wir uns bücken
54 Min.Ab 12
Der König ist dem Tode nah und der Hof, der sich gegen die Katholiken gestellt hat, sieht sich nun der bitteren Ironie gegenüber, bald von einer katholischen Herrscherin regiert zu werden. Mary, die rechtmäßige Thronanwärterin, kehrt nach Whitehall zurück - nicht nur aus Sorge um ihren Bruder, sondern auch, um ihren Anspruch geltend zu machen. Doch Edward sieht sein protestantisches England mit Mary auf dem Thron untergehen und beschließt, zu einem letzten Coup zu greifen.
Alle Staffeln im Überblick