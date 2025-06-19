Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Beforeigners: Mörderische Zeiten

Alte Bekannte

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2
Joyn Plus
Alte Bekannte

Alte BekannteJetzt ohne Werbung streamen

Beforeigners: Mörderische Zeiten

Folge 2: Alte Bekannte

46 Min.Ab 16

Die Zeitwanderer haben keinerlei Erinnerungen an ihren Weg in die aktuelle Welt. Allerdings behaupten manche, ein Monster bei ihrer Ankunft gesehen zu haben. Wie sich herausstellt, sind brutale Menschenhändler für die Angriffe auf die Neuankömmlinge verantwortlich. Die Polizisten Alfhildr und Lars untersuchen die Fälle. Nach anfänglichen Schwierigkeiten verstehen sich die beiden langsam besser und haben bald eine erste heiße Spur.

Alle Staffeln im Überblick

Beforeigners: Mörderische Zeiten
ProSieben FUN
Beforeigners: Mörderische Zeiten

Beforeigners: Mörderische Zeiten

Alle 2 Staffeln und Folgen