Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 2: Alte Bekannte
46 Min.Ab 16
Die Zeitwanderer haben keinerlei Erinnerungen an ihren Weg in die aktuelle Welt. Allerdings behaupten manche, ein Monster bei ihrer Ankunft gesehen zu haben. Wie sich herausstellt, sind brutale Menschenhändler für die Angriffe auf die Neuankömmlinge verantwortlich. Die Polizisten Alfhildr und Lars untersuchen die Fälle. Nach anfänglichen Schwierigkeiten verstehen sich die beiden langsam besser und haben bald eine erste heiße Spur.
