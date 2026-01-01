Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 3: Die Unbekannten
46 Min.Ab 16
Der Rechtsmediziner entdeckt bei der Autopsie der ermordeten Zeitwanderin einen Hinweis darauf, dass es sich bei ihr um eine Frau aus der Neuzeit handelt. Warum sie ihre Identität verändert hat, gibt den Polizisten Rätsel auf. Alfhildr und Lars ermitteln im Umfeld einer transtemporalen Community, können aber keine Verbindung zu der Szene herstellen. Doch das ist nicht Alfhildrs einziges Problem: Ein Vorfall im Polizeirevier bringt sie in Schwierigkeiten.
Alle Staffeln im Überblick