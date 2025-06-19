Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 4: Der Reisende
46 Min.Ab 16
In einer Pressekonferenz gibt die Polizei bekannt, dass ihre jüngste Theorie zu den Tunnelmorden nicht zutrifft und sie in eine andere Richtung ermittelt. Dabei belasten die Beamten unter anderem Isaac Ben Joseph. Bei einer letzten Befragung des Mannes erzählt dieser Lars und Alfhildr, dass es sich bei dem Mörder tatsächlich um Jack The Ripper handelt. Dann aber werden die beiden Polizisten von dem Fall abgezogen.
