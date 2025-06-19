Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 5: Die Jagd
47 Min.Ab 16
Olav arbeitet weiter an seinem Plan, wieder offiziell der König von Norwegen zu werden. Von der Schamanin weiß er, dass Alfhildr dabei eine wichtige Rolle spielt. Alfhildr stellt derweil fest, dass sie sich verändert. Ihre Auffassungsgabe verbessert sich enorm und ihre Sinne sind scharf wie nie zuvor. Sie berichtet Lars von ihren Beobachtungen, doch er nimmt ihre Aussagen nicht ernst. Ihr Chef involviert die beiden Polizisten indes wieder in die Ermittlungen zu den Tunnelmorden.
Alle Staffeln im Überblick