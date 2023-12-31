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NBCUniversalStaffel 1Folge 4vom 31.12.2023
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Folge 4: Wählerfang

44 Min.Folge vom 31.12.2023Ab 12

Reboot von "Der Prinz von Bel-Air" (1990 - 1996): Der aus einfachen Verhältnissen stammende Will gerät auf die schiefe Bahn. Seine besorgte Mutter glaubt, dass er auf den rauen Straßen Philadelphias nicht mehr sicher ist und schickt ihn zur Familie ihres wohlhabenden Bruders Philip nach Bel-Air. Das elitäre Bel-Air unterscheidet sich drastisch von dem, was Will sein Leben lang kannte. Fortan muss er gegen Vorurteile ankämpfen und seinen Platz in der Gesellschaft finden.

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