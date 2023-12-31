Familienfehde ohne GewinnerJetzt ohne Werbung streamen
Bel-Air
Folge 8: Familienfehde ohne Gewinner
46 Min.Folge vom 31.12.2023Ab 6
Reboot von "Der Prinz von Bel-Air" (1990 - 1996): Der aus einfachen Verhältnissen stammende Will gerät auf die schiefe Bahn. Seine besorgte Mutter glaubt, dass er auf den rauen Straßen Philadelphias nicht mehr sicher ist und schickt ihn zur Familie ihres wohlhabenden Bruders Philip nach Bel-Air. Das elitäre Bel-Air unterscheidet sich drastisch von dem, was Will sein Leben lang kannte. Fortan muss er gegen Vorurteile ankämpfen und seinen Platz in der Gesellschaft finden.
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