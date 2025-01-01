Zum Inhalt springenBarrierefrei
Berlin hinter Gittern

Kabel EinsStaffel 1Folge 2
Folge 2: "Man weiß nie was einen hinter der nächsten Tür erwartet!"

90 Min.Ab 12

Paul trifft heute das erste Mal in seinem Leben auf einen Mörder. Wie kommt er damit zurecht? Indessen wird in der JVA Moabit der Alarm ausgelöst: Das gesamte Gefängnis ist in Aufruhr. Anwärter Christopher hat alle Hände voll zu tun, die Insassen in Schach zu halten. Auch Neuling Agasi steht unter Druck: Der 41-Jährige soll einen Gefangenen im Offenen Vollzug in Berlin kontrollieren - doch ausgerechnet unter den Augen seines Ausbilders vergisst er etwas Entscheidendes.

Kabel Eins
