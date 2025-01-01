Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Berlin hinter Gittern

Ein nie endendes Katz und Mausspiel in der JVA

Kabel EinsStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Ein nie endendes Katz und Mausspiel in der JVA

Ein nie endendes Katz und Mausspiel in der JVA Jetzt ohne Werbung streamen

Berlin hinter Gittern

Folge 3: Ein nie endendes Katz und Mausspiel in der JVA

90 Min.Ab 12

Im Hochsicherheitsgefängnis Berlin-Tegel muss Neuling Paul Insassen bewachen, die gefährlich sind. Viele Gefangene sitzen hier wegen Mordes und sind lebenslang hinter Gittern. Indessen steht Anwärter Agasi in der JVA Moabit unter großer Anspannung, denn plötzlich ertönt ein lauter Alarm in der U-Haft. Auch die 24-jährige Anwärterin Pia kommt in der Jugendstrafanstalt in unbekannte Fahrwasser, während der Ex-Soldat Hervé seine Schicht im Berliner Frauengefängnis antritt.

Alle Staffeln im Überblick

Berlin hinter Gittern
Kabel Eins
Berlin hinter Gittern

Berlin hinter Gittern

Alle 1 Staffeln und Folgen