Biarritz - Mord am Meer
Die Anwältin Audrey ist überzeugt, dass der Mord an der 17-jährigen Maialen dem Serienkiller zuzuschreiben ist, der bereits vor Jahren im französischen Biarritz sein Unwesen trieb.
Biarritz - Mord am Meer: Mörderische Jagd vor traumhafter Kulisse
Nach dem Mord an der 17-jährigen Maialen in Biarritz reist die 35-jährige Pariser Anwältin Audrey in ihr altes Heimatdorf an der französischen Atlantikküste. Ihr Leben ändert sich dadurch schlagartig, da alte und grausame Erinnerungen aus frühen Tagen bei ihr geweckt werden. Obwohl sie dem Opfer nie begegnet ist, ist Audrey überzeugt, dass der Tod von Maialen dem Serienkiller zuzuschreiben ist, der bereits vor Jahren im französischen Biarritz sein Unwesen getrieben hat.
Als Anwältin von Maialens Familie jagt sie fortan dem Killer hinterher, dem sie vor sechzehn Jahren als einziges Opfer selbst nur knapp entkommen ist. Mit Joseph Layrac steht ihr jener Kommissar zur Seite, der damals ihren Fall untersucht und den Audrey über die Geschehnisse in jener Nacht von sechzehn Jahren angelogen hat.
Sechsteilige Miniserie, unverwechselbar französisch
Biarritz - Mord am Meer - Im Original J’ai menti - ist eine französische Krimiserie, für die das Drehbuch von Bénédicte Charles und Olivier Pouponneau geschrieben worden ist. Schauplatz der Serie ist (natürlich) Biarritz. Ein Dorf, das in der Region Nouvelle-Aquitaine liegt und für seine Meereskulisse und historisch bedeutsame Geschichte in Frankreich bekannt ist.
Die Serie umfasst sechs Folgen in bisher einer Staffel, die im August 2021 auf dem Sender France 3 erstausgestrahlt wurde. In Deutschland liefen alle Folgen der Miniserie im Januar 2023 bei Sat.1 und auf Joyn sind die sechs Episoden weiterhin jederzeit abrufbar.
Die Hauptrolle der Audrey Barreyre spielt Camille Lou, die in Frankreich als Theater- und Fernsehschauspielerin sowie als Sängerin bekannt ist. Als Kommissar Joseph Layrac ist Thierry Neuvic zu sehen. Neuvic spielt unter anderem auch in Clint Eastwoods Filmdrama Hereafter – Das Leben danach neben Matt Damon mit, sowie in Guy Ritchies Sherlock Holmes: Spiel im Schatten.
Weitere Rollen sind unter anderem mit Marilyn Lima als Pauline Layrac, Annelise Hesme als Sophie Barreyre, Hubert Delattre als Jean-Christophe Barreyre, Natalia Dontcheva als Marianne Montel, Stéphan Guérin-Tillié als Mikel Condé, Roxane Bret als Ana Condé und Prune Ventura als Maialen Inuretta besetzt.
Wenn du jetzt neugierig bist, ob Camille den Fall lösen und mit den Lügen ihrer Vergangenheit abschließen kann und in welcher Verbindung die erfolgreiche Anwältin zu der 17-jährige Maialen steht, dann schau dir alle Folgen der französischen Krimiserie Biarritz - Mord am Meer in der Mediathek von Sat.1 auf Joyn an.