Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 3: Höhenkrankheit kickt!
21 Min.
Nach einem nächtlichen Gewitter hat Fritz mit der Höhenkrankheit zu kämpfen. Irgendwann erreichen sie dann endlich den Kegety-Pass auf ca. 3.800 m. Die Route nach unten ist durch einen Erdrutsch anspruchsvoll. 70 km vor der nächsten größeren Ortschaft hat Fritz einen Platten und bei Max bricht das Gewinde in der Kurbel und die Pedale fliegen ab.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick