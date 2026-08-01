Black Monday
Folge 1: 365
34 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Der unbeholfene Börsenmakler Blair Pfaff versucht auf Drängen seiner Frau Tiffany Georgina, einen Job an der Wall Street zu ergattern. Doch umgeben von Finanzhaien und hektisch telefonierenden Anzugträgern muss er erst noch beweisen, dass er hart genug für das gnadenlose Umfeld ist. Als er durch eine Reihe skurriler Zufälle schließlich bei dem erfahrenen Broker Maurice Monroe landet, ahnt er nicht, in welch raffiniertes und gefährliches Spiel er hineingezogen wird ...
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