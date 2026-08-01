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ProSieben FUNStaffel 1Folge 10vom 01.08.2026
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Black Monday

Folge 10: 0

29 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

In der Überzeugung, das "Georgina-Manöver" für sich entschieden zu haben, wiegt sich Mo in Sicherheit. Doch ausgerechnet Dawn und Blair machen ihm einen Strich durch die Rechnung: Mit einer perfiden Täuschung haben sie ihn ausmanövriert und die Georgina-Transaktion zu ihrem eigenen Vorteil genutzt - mit verheerenden Folgen für den Markt. Als schließlich auch noch der totgeglaubte Jammer zurückkehrt, gerät die Situation außer Kontrolle. Für Mo bleibt nur ein Ausweg: die Flucht.

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