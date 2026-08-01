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Black Monday

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ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 01.08.2026
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Black Monday

Folge 2: 364

29 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Nachdem Keith dem Neuling Blair einen vermeintlich harmlosen Streich spielt, gerät die Jammer Group ins Wanken. Mo tobt und droht mit sofortiger Kündigung, muss seine Wut jedoch zügeln, denn ausgerechnet an diesem turbulenten Morgen begleitet ein Hollywood-Drehbuchautor die Broker durch ihren Arbeitsalltag. Und während das Chaos eskaliert, kämpft Dawn mit allen Mitteln um Anteile an Mos Firma und schreckt dabei vor keinem noch so raffinierten Druckmittel zurück.

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