Black Monday
Folge 3: 339
29 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Um sich Blairs Familienanteile an den Georgina-Jeans-Aktien zu sichern, setzt Mo alles auf eine Karte und versucht, eine Vater-Sohn-Beziehung zu ihm aufzubauen. Doch die verdeckte Übernahmestrategie ist riskanter als gedacht und verlangt dem gesamten Team einiges ab - einschließlich Methoden, die nicht ganz legal sind. Während alle an einem Strang ziehen, kämpft Keith zusätzlich darum, sein pikantes Geheimnis vor der Öffentlichkeit zu bewahren ...
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