Black Monday
Folge 6: 122
28 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Während Mo hinter den Kulissen unbeirrt am "Georgina-Plan" feilt und versucht, seine Gefühle für Dawn endlich unter Kontrolle zu bringen, richtet er die Verlobungsparty von Blair und Tiff aus. Doch von romantischer Vorfreude ist wenig zu spüren: Tiff macht sich wegen jedes noch so kleinen Details verrückt, wohingegen Blair zunehmend von Zweifeln und Unsicherheiten geplagt wird. Steht der Hochzeit doch noch etwas im Weg?
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