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Black Monday

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ProSieben FUNStaffel 1Folge 8vom 01.08.2026
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Black Monday

Folge 8: 7042

27 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als die Millionenerbin Tiffany Georgina auf offener Straße von zwei maskierten Männern entführt und in einen Lieferwagen gezerrt wird, gerät ihr Verlobter Blair schnell ins Visier von Detective Lester. Doch während Blair seinen Chef Mo als potentiellen Drahtzieher verdächtigt, kämpft dieser mit seiner Vergangenheit. In Rückblenden ins Jahr 1968 erfährt man mehr über seine Zeit als Aktivist der Black-Panther-Bewegung - und über eine Begegnung, die ihn nachhaltig geprägt hat.

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