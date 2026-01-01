Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Die Achillesferse

Kabel EinsStaffel 12Folge 11vom 21.01.2026
Die Achillesferse

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 11: Die Achillesferse

42 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 6

Frank kommt Captain Irene Terrells Straftaten auf die Schliche. Zwar mögen ihre Absichten selbstlos sein, doch dem Familienoberhaupt des Reagan-Clans sind jegliche illegale Handlungen ein Dorn im Auge. In der Zwischenzeit muss sich auch Erin mit einem neuen Problem herumschlagen, denn ein anonymer Hater aus dem Internet scheint es auf die Staatsanwältin abgesehen zu haben.

