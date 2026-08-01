Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 12: Gewitter mit Reagan
42 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Erzbischof Kevin Kearns gibt Frank den Hinweis, die Verurteilung des Mordverdächtigen von Stephanie Miller noch einmal zu überdenken. Als sich der Polizeipräsident auf die Suche nach dem wahren Täter begibt, findet seine Vorgehensweise bei Kearns jedoch nur wenig Zuspruch. Währenddessen kann Eddie nicht verstehen, wie die Staatsanwaltschaft einen Juristen trotz begangener Straftat wieder freilassen kann.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 7, Season 9-14: CBS International Television
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