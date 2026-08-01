Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 14: Väter und Söhne
42 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Eine bekannte TV-Persönlichkeit wird umgebracht. Baez holt Danny ins Boot, um den Fall aufzuklären. Eddie stellt indes ihre Karriere bei der Polizei in Frage.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 7, Season 9-14: CBS International Television
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