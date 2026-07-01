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Blue Bloods - Crime Scene New York

Der geheime Ort

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 5vom 22.07.2026
Der geheime Ort

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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 5: Der geheime Ort

42 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Durch die Gesetzeswidrigkeiten seiner Kollegen wird Jamie auf eine unscheinbare Bar namens O'Rourke's aufmerksam. Schnell stellt sich heraus, dass das Lokal zur Vertuschung illegaler Vorgehensweisen des gesamten NYPDs dient. Indes bestätigt ein misslungener Einsatz Witten in ihrem Entschluss, die polizeiliche Arbeit an den Nagel zu hängen, womit Eddie sich jedoch nur bedingt anfreunden kann.

Weitere Folgen in Staffel 12

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