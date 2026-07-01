Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 5: Der geheime Ort
42 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Durch die Gesetzeswidrigkeiten seiner Kollegen wird Jamie auf eine unscheinbare Bar namens O'Rourke's aufmerksam. Schnell stellt sich heraus, dass das Lokal zur Vertuschung illegaler Vorgehensweisen des gesamten NYPDs dient. Indes bestätigt ein misslungener Einsatz Witten in ihrem Entschluss, die polizeiliche Arbeit an den Nagel zu hängen, womit Eddie sich jedoch nur bedingt anfreunden kann.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 7, Season 9-14: CBS International Television
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