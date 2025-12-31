Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 12Folge 6vom 06.01.2026
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Auf die Attacke eines ehemaligen Häftlings antwortet Joe mit seinen Fäusten. Frank kann die Gewaltbereitschaft seines Enkels nicht gutheißen und versucht, ihn zur Vernunft zu bringen. Derweil macht die schlechte Zusammenarbeit mit Crawford Erin das Leben schwer. Leticia ist dies durchaus bewusst. Ohne mit der Wimper zu zucken, nutzt sie die Unsicherheiten der Gegenseite aus, um den Fall zu gewinnen.

