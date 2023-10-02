Interview mit einem Opa wie dirJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 16: Interview mit einem Opa wie dir
21 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6
Die Belcher-Kids freuen sich auf den Besuch ihres Opas. Tina muss ihn für ein Schulprojekt interviewen. Pop Pop ist zwar eher wortkarg, doch eine Geschichte aus seiner Vergangenheit hat er seinem Sohn einst erzählt. Weil Bob jedoch nicht alle Details der Story kennt, werden Louise, Tina, Gene und Linda kreativ und entwerfen kurzerhand ihre eigene Fassung der damaligen Geschehnisse.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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