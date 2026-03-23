Bob's Burgers
Folge 18: Ginger im Anmarsch
21 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Linda ist aufgeregt, weil sich Ginger angekündigt hat. Die beiden Frauen sehen sich nicht oft, also lässt Linda alles stehen und liegen, um Zeit mit ihrer Freundin zu verbringen. Bob und die Kinder nehmen derweil an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-3, Season 5-8, Season 10-12, Season 14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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