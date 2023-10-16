Bob's Burgers
Folge 19: Was für ein Spross
21 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 12
Gene ersteht auf einem Flohmarkt ein altes Videospiel. Er muss sich um eine virtuelle Katze kümmern und entwickelt bald eine richtige Sucht. Um ihn abzulenken, schlägt Bob vor, Gene bei seinem aktuellen Schulprojekt zu unterstützen.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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