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Bob's Burgers

Was für ein Spross

ProSieben FUNStaffel 12Folge 19vom 16.10.2023
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Bob's Burgers

Folge 19: Was für ein Spross

21 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 12

Gene ersteht auf einem Flohmarkt ein altes Videospiel. Er muss sich um eine virtuelle Katze kümmern und entwickelt bald eine richtige Sucht. Um ihn abzulenken, schlägt Bob vor, Gene bei seinem aktuellen Schulprojekt zu unterstützen.

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