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Bob's Burgers

Notruf: Katze im Baum

ProSieben FUNStaffel 13Folge 21vom 17.08.2026
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Bob's Burgers

Folge 21: Notruf: Katze im Baum

21 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Linda bemerkt aufgeregt, dass ihre Lieblingsautorin im Restaurant zu Gast ist. Besonders deren Kinderbücher haben es ihr angetan. Mittlerweile schreibt die Schriftstellerin aber nur noch Thriller für Erwachsene, was Linda ziemlich enttäuscht. Tina, Louise und Gene erfahren derweil, dass Mr. Frond ein schwerwiegendes Problem hat: Seine Katze ist weggelaufen und kommt nun nicht mehr allein von einem hohen Baum herunter.

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