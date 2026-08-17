Notruf: Katze im BaumJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 21: Notruf: Katze im Baum
21 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Linda bemerkt aufgeregt, dass ihre Lieblingsautorin im Restaurant zu Gast ist. Besonders deren Kinderbücher haben es ihr angetan. Mittlerweile schreibt die Schriftstellerin aber nur noch Thriller für Erwachsene, was Linda ziemlich enttäuscht. Tina, Louise und Gene erfahren derweil, dass Mr. Frond ein schwerwiegendes Problem hat: Seine Katze ist weggelaufen und kommt nun nicht mehr allein von einem hohen Baum herunter.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television & © Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television
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