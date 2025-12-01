Rudy, der ErstaunlicheJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 2: Rudy, der Erstaunliche
20 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Rudy trifft im Einkaufszentrum auf die Belchers. Sie laden ihn zum Essen ein, doch Rudy hat bereits andere Pläne: Er geht mit seinem Vater, seiner Mutter und deren neuen Partnern in ein Restaurant. Dafür will er noch einen Zaubertrick einstudieren. Das Zusammentreffen macht Rudy nervös - und das zusammenhanglose Geplapper seines Vaters entspannt die Situation auch nicht gerade.
