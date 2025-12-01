Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

ProSieben FUNStaffel 14Folge 2vom 01.12.2025
20 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Rudy trifft im Einkaufszentrum auf die Belchers. Sie laden ihn zum Essen ein, doch Rudy hat bereits andere Pläne: Er geht mit seinem Vater, seiner Mutter und deren neuen Partnern in ein Restaurant. Dafür will er noch einen Zaubertrick einstudieren. Das Zusammentreffen macht Rudy nervös - und das zusammenhanglose Geplapper seines Vaters entspannt die Situation auch nicht gerade.

