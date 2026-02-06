Gene im Land der TräumeJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 4: Gene im Land der Träume
21 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Gene nimmt an einem Songwettbewerb teil. Das Lied hat er im Schlaf geschrieben. Nur leider kann er sich am nächsten Morgen beim besten Willen nicht mehr an die Melodie erinnern. Um seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, versucht Gene den Traum von letzter Nacht gedanklich zu rekonstruieren.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
