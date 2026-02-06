Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

Gene im Land der Träume

ProSieben FUNStaffel 14Folge 4vom 06.02.2026
Gene im Land der Träume

Bob's Burgers

Folge 4: Gene im Land der Träume

21 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Gene nimmt an einem Songwettbewerb teil. Das Lied hat er im Schlaf geschrieben. Nur leider kann er sich am nächsten Morgen beim besten Willen nicht mehr an die Melodie erinnern. Um seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, versucht Gene den Traum von letzter Nacht gedanklich zu rekonstruieren.

