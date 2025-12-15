Flucht von welcher Insel?Jetzt ohne Werbung streamen
Folge 6: Flucht von welcher Insel?
21 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Bob ist nervös, weil Mr. Fischoeder unangekündigt im Restaurant auftaucht. Aber dieses Mal will er kein Geld eintreiben, sondern hat einen Spezialauftrag für Bob: Mr. Fischoeder braucht einen Privatkoch für ein Luxus-Camping-Event auf einer abgelegenen Insel - und Bob soll diese Rolle übernehmen.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
