Bob's Burgers

Flucht von welcher Insel?

ProSieben FUNStaffel 14Folge 6vom 15.12.2025
Bob's Burgers

Folge 6: Flucht von welcher Insel?

21 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Bob ist nervös, weil Mr. Fischoeder unangekündigt im Restaurant auftaucht. Aber dieses Mal will er kein Geld eintreiben, sondern hat einen Spezialauftrag für Bob: Mr. Fischoeder braucht einen Privatkoch für ein Luxus-Camping-Event auf einer abgelegenen Insel - und Bob soll diese Rolle übernehmen.

