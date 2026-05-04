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Bob's Burgers

Wahrsagerei am Kai

ProSieben FUNStaffel 14Folge 8vom 04.05.2026
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Bob's Burgers

Folge 8: Wahrsagerei am Kai

21 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6

Die Belcher-Kids freuen sich auf einen gemeinsamen Tag mit ihrem Großvater. Bob hat jedoch Bedenken, weil sein alter Herr in letzter Zeit ziemlich griesgrämig geworden ist. Bei einem Ausflug zum Wonder Wharf entdecken sie eine sprechende Muschel, die angeblich die Zukunft vorhersagen kann.

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