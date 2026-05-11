Die Zombie-Doku-pokalypseJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 9: Die Zombie-Doku-pokalypse
21 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Tina und Gene drehen einen Dokumentarfilm über ihre Schwester Louise. Seit einem Monat übt sie das Bogenschießen und macht enorme Fortschritte. Bei den Dreharbeiten taucht plötzlich eine Zombieversion von Teddy auf und greift einen Mann vor Bobs Restaurant an. Nach und nach stehen immer mehr Zombies vor dem Burgerladen - und nur Louise kann ihre Familie durch ihr Talent als Bogenschützin retten. Doch leider hat sie leicht übertrieben, was ihre Fähigkeiten betrifft.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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