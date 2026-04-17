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Bob's Burgers

Die geheime Keramik-Kammer des Schreckens

ProSieben FUNStaffel 8Folge 10vom 17.04.2026
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Folge 10: Die geheime Keramik-Kammer des Schreckens

21 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6

Lindas Mutter hat Geburtstag und die Kinder sollen Geschenke für ihre Oma basteln. Da sie darauf absolut keine Lust haben, suchen Tina, Gene und Louise stattdessen nach einem geheimen Töpferraum in ihrer Schule.

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