Die geheime Keramik-Kammer des SchreckensJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 10: Die geheime Keramik-Kammer des Schreckens
21 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6
Lindas Mutter hat Geburtstag und die Kinder sollen Geschenke für ihre Oma basteln. Da sie darauf absolut keine Lust haben, suchen Tina, Gene und Louise stattdessen nach einem geheimen Töpferraum in ihrer Schule.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-3, Season 5-8, Season 10-12, Season 14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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