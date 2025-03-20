Border Patrol Australia
Folge 7: Vier Jahre ohne Visum
23 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Die Grenzschützer durchsuchen das Gepäck eines Mannes genauer und müssen feststellen, dass seine Angaben darüber keineswegs der Wahrheit entsprechen. In dem Koffer befinden sich Lebensmittel, deren Einfuhr streng verboten ist. Außerdem stoßen die australischen Sicherheitskräfte auf einen Mann aus Sri Lanka, der seit Jahren ohne Visum im Land arbeitet.
