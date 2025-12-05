Liebesgrüße aus LitauenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 1: Liebesgrüße aus Litauen
22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Die Beamten bekommen es mit einer jungen Frau zu tun, die ihnen eine dramatische Liebesgeschichte auftischt. Doch sagt sie auch wirklich die Wahrheit? Außerdem wird der Zoll bei einem Touristen fündig, der jede Menge nicht deklarierter Zigaretten im Gepäck hat. Hierfür erwartet den Mann ein saftiges Bußgeld.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick