Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 1: Südamerikanische Gesänge
21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
In Chicago untersuchen die Beamten das Gepäck eines Paares, das gerade aus dem Urlaub zurückkommt. Im Inneren eines Koffers findet sich eine Menge Schmuck, den die beiden am Zoll vorbeischmuggeln wollten. Außerdem: In New York entdecken die Ermittler ein Paket aus China, das offenbar illegale Substanzen enthält.
