Ein DJ auf Abwegen

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 11vom 13.01.2026
Folge 11: Ein DJ auf Abwegen

22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

In Detroit durchsuchen die Grenzschutzbeamten den Pkw eines Kanadiers, der auf dem Weg zu einem Musikfestival ist. Sie finden allerlei Sound-Equipment und ahnen einen Verstoß gegen das Arbeitsgesetz. Doch dann entdecken sie im Kofferraum noch brisantere Dinge ... Am Flughafen in Boston erregen zwei Urlauber aus Afrika die Aufmerksamkeit der Beamten. Im Gepäck der beiden befinden sich einige seltsame Mitbringsel.

ProSieben MAXX
