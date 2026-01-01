Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 12: Drachenblut
22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Ein Grenzschützer am Flughafen Boston wird auf einen französischen Reisenden aufmerksam, der trotz 15 Tagen Aufenthalt nur wenig Kleidung bei sich hat. Ein Übersetzer soll helfen, die wahren Gründe für seine Reise aufzuspüren. In Chicago entdeckt ein Beamter allerlei Merkwürdiges im Koffer zweier Weltreisender - in einer Dose befindet sich sogenanntes "Drachenblut".
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick