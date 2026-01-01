Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 14: Kaninchen und Cannabis
22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Ein Südamerikaner behauptet, aufgrund einer Hochzeit in die USA einreisen zu wollen. Dabei verstrickt er sich jedoch in Widersprüche. Der Grenzbeamte nimmt den Mann daraufhin ganz genau unter die Lupe. Außerdem: Einem Mann wird wegen Waffenbesitzes die Einreise nach Kanada verwehrt. Doch als die Ermittler seinen Wagen durchsuchen, finden sie neben einem Kaninchen auch noch jede Menge Cannabis.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick