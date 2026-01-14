Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 17vom 14.01.2026
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Am Flughafen in Boston kontrollieren die Beamten das Gepäck eines Vietnamesen. Er hat eine Schachtel bei sich, die eine große Menge Tabak enthält. Außerdem befindet sich darin eine seltsame pinkfarbene Substanz. Derweil überprüfen die Kollegen im Postzentrum des New Yorker Flughafens einige Pakete, die möglicherweise Drogen beinhalten könnten.

