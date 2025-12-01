Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Doppelter Boden

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 14vom 01.12.2025
Folge 14: Doppelter Boden

21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Die USA ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze" begleitet die amerikanischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Substanzen und Gegenstände verhindern.

