Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 7vom 05.12.2025
Folge 7: Gefangen im Netz der Kartelle

43 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Auf der Juarez-Lincoln Bridge bekommen es die Beamten mit dem mexikanischen Drogenkartell Los Zetas zu tun. Als die Grenzpolizei einen verdächtigen Wagen durchsucht, wird sie fündig. Außerdem macht in Brownsville das Golfkartell den Grenzschützern zu schaffen.

