Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 7: Gefangen im Netz der Kartelle
43 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Auf der Juarez-Lincoln Bridge bekommen es die Beamten mit dem mexikanischen Drogenkartell Los Zetas zu tun. Als die Grenzpolizei einen verdächtigen Wagen durchsucht, wird sie fündig. Außerdem macht in Brownsville das Golfkartell den Grenzschützern zu schaffen.
