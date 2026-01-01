Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 8vom 02.02.2026
Folge 8: Drogengeld im Motor

47 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Die USA ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol USA" begleitet die amerikanischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Substanzen und Gegenstände verhindern.

