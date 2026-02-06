Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 10: Die Achse des Bösen
45 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Auf der Brücke in Progreso kommt es zu einem Zwischenfall: Eine Frau wirft Geld und Drogen aus ihrem Fahrzeug und versucht daraufhin, die Grenze zu Fuß zu überqueren. In der Nähe von Laredo wird ein Tieflader genauer untersucht. Der unbeladene Anhänger fällt den Beamten ins Auge, da er brandneue Teile aufweist. In den Achsen des Fahrzeugs entdecken sie schließlich 120 Kilogramm Kokain.
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